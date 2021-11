Fotografii incendiare cu Anamaria Prodan goala s-au viralizat pe Internet in cel mai scurt timp. In exclusivitate pentru Spynews.ro, sexy impresara a oferit și primele declarații despre imaginile cu ea dezbracata, dar și despre persoana care le-ar fi ”scapat” pe Internet, in condițiile in care ea nu le-ar fi trimis decat soțului ei, Laurențiu Reghecampf.