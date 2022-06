Stiri pe aceeasi tema

- Alstom se confrunta din nou cu probleme privind neplata sumelor datorate de catre Metrorex pentru mentenanta trenurilor, amenintand ca nu se va mai ocupa de intretinerea acestora, potrivit news.ro.

- Deficitul global de competente in domeniul securitatii cibernetice este, in prezent, de 2,7 milioane de angajati, dintre care aproape 200.000 in Europa, reiese dintr-un studiu intocmit de The International Information System Security Certification Consortium (ISC), citat de blogul din Romania al producatorului…

- Inflația continua sa creasca in Europa, potrivit celor mai noi date publicate de Eurostat. Romania a inregistrat in luna aprilie una dintre cele mai mari creșteri din Uniunea Europeana, in timp ce Marea Britanie este intr-o situație critica, cu cel mai ridicat nivel din ultimii 40 ani.

- Bugetul programului "Rabla Plus" alocat persoanelor juridice a fost epuizat in mai putin de doua ore de la startul sesiunii de inscrieri ce a demarat vineri, a anuntat Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), pe pagina oficiala de Facebook. "Ma bucur ca firmele din Romania incurajeaza transportul…

- Un al treilea convoi de ajutoare in beneficiul Ucrainei, organizat de ministerul francez pentru Europa și Afaceri Externe și ministerul francez de Interne, va transporta in Romania, la hub-ul european de la Suceava, vehicule și echipamente de intervenție, dar si alimente. Convoiul este așteptat sa ajunga…

- Daniel Cadariu a declarat, duminica, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, ca va fi stimulata activitatea de a aduce turisti straini in Romania. ”In 2019, indicatorii spuneau ca au ajuns in Romania 2,7 milioane de turisti straini si exact pentru a ajuta cumva si acest aspect, noi am pregatit…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, timpul vizitei de miercuri in judetul Bihor, ca Guvernul sustine procesarea produselor agricole in Romania si ii incurajeaza pe fermieri si procesatori sa adauge valoare materiilor prime, iar de la 1 iunie se va introduce o schema de ajutor de stat in valoare de…

- Milioane de romani vor avea facturi mai mici la gaze si curent, cu aproximativ 10-20 de lei, incepand de luna aceasta. Dispare abonamentul odata cu noua lege privind plafonarea preturilor la utilitati, timp de un an. Aceasta scadere nu se aplica insa tuturor consumatorilor. Facturile in care erau incluse…