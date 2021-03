Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA Timișoara și polițiști de la DGA fac percheziții, astazi, la vila din Timișoara, unde locuiește Ioan Nasleu, fostul director de la Piețe SA, și la cazanaria din Obreja a familiei acestuia. PRESSALERT.ro a dezvaluit faptul ca muncitori de la Piețe SA au fost trimiși de prietenul de chefuri…

- Probe zdrobitoare legate de planul de asasinare a jurnalistului Dragoș Boța, editorul șef al PRESSALERT.ro, pus la care de Lucian Boncu, se regasesc in inregistrarile facute de DIICOT in dosarul in care liderul interlop a fost trimis in judecata pentru trafic de cocaina. Anchetatorii au reușit sa plaseze…

- Un polițist local din Ploiești i-a amendat pe doi adolescenți pe care i-a surprins sarutandu-se intr-un parc. Potrivit presei locale, fiecare a primit o amenda de 250 de lei, pe motiv ca nu purtau masca de protecție in spațiul public. „Fiul meu se afla in parc, pe banca, in compania unei fete. Cei doi…

- ”Cartița” liderului interlop Lucian Boncu din Poliția Timiș s-a ales cu un nou dosar penal. Va reamintim ca agentul Dragan Ilin a fost dat afara din Poliție, anul trecut, in luna mai, dupa ce a fost gasit vinovat de incalcarea normelor deontologice și pentru ca, in 26 aprilie, l-a vizitat acasa pe Lucian…

- NECAZ… Vulpița și Viorel au fost ajuns pe mana Poliției! Asta-noapte, pe la orele 01,00, prin localitatea Murgeni, cei doi se plimbau intr-o mașina in care se mai aflau doua persoane. Polițiștul i-a legitimat și mare i-a fost mirarea sa vada ca pasagerii din autoturism erau nimeni alții decat Vulpița…

- 2020 a fost anul care ne-a testat limitele. Minții și sufletului. Am trait clipe unice pe care nu credeam ca le vom trai in aceasta viața. A fost anul in care am descoperit sensurile uitate ale cuvintelor aproape, bucurie sau libertate. Am reinvațat sa ne acceptam cu toate bune și mai puțin bune și…

- Polițistul beat crița, filmat in timp ce conducea propriul automobil, pe una din strazile capitalei și vinovat de accidentul rutier din luna noiembrie a anului trecut , a fost declarat nevinovat in instanța, dupa ce acesta a precizat ca la volanul automobilui se afla soția sa.