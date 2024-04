SENZAȚIE TARE: Polițit maramureșean, prins DROGAT, la intrarea în tură Un polițist din Maramureș a fost depistat pozitiv la testul antidrog, tocmai cand intra in tura. Ulterior, a fost dus la spital, pentru prelevarea probelor de urina și sange. Ce spun oficialii Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș (IPJ MM) „Seara trecuta, (miercuri – n.r.), in urma testarii cu aparatul din dotare au reiesit indicii cu privire la posibila prezenta a substantelor psihoactive in cazul unui politist care urma sa inceapa serviciul pe raza de competenta a orasului Somcuta Mare. Ca urmare a constatarii, s-a dispus de indata retragerea acestuia din dispozitiv”, a precizat subcomisar… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

