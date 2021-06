Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan spulbera din temelii zvonurile care s-au abatut asupra familiei sale și demonstreaza ca are o relație unita și puternica cu Laurențiu Reghecampf. Impresara s-a fotografiat in intimitatea dormitorului alaturi de antrenor. Ipostaza delicata in care au fost surprinși cei doi soți.

- Anamaria Prodan a decis sa plece intr-o locație inedita dupa ce scandalul privind divorțul de soțul ei, Laurențiu Reghecampf, a luat cu asalt internetul și a șocat pe toata lumea. Impresara s-a refugiat intr-un loc bizar, așa ca multe intrebari o sa fie acum pe buzele admiratorilor sai. Anamaria Prodan…

- Scandalul presupusului divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ține, in continuare, prima pagina a publicațiilor de scandal. Dupa ce faimoasa impresara a negat speculațiile conform carora mariajul ei ar fi duca, noi detalii incendiare ies la iveala. Ce i-ar fi facut lui Reghe la Snagov.…

- Zi dupa zi, Anamaria Prodan vine cu ceva nou, fie ca sunt postari pe rețelele de socializare sau mesaje personale, care ar trebui sa demonstreze ca relația ei cu Laurențiu Reghecampf este mai solida decat oricand. Impresara pare ca dorește sa-și clarifice in public, prin intermediul presei, situația…

- Impresara insista ca nu va divorța de fostul antrenor de la FCSB. Ca o confirmare ca cei doi se iubesc, Anamaria Prodan a postat pe rețelele sociale mai multe mesaje și emailuri dintre ea și Laurențiu Reghecampf. Citește continuarea pe realitateasportiva.net .

- Multe semne de intrebare au aparut dupa vestea divorțului dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan. Sta casnicia lor pe un butoi cu pulbere? De ce inițial Reghe a confirmat divorțul, dupa care Anamaria a infirmat categoric? Impresara ramane tare pe poziții și a facut noi dezvaluiri din familia…

- Anamaria Prodan a facut noi declarații dupa ce s-a spus ca va divorța de soțul ei, Laurențiu Reghecampf. Impresara a incercat sa lamureasca situația și a recunoscut ca a avut o discuție cu soțul ei, despre scandalul din ultimele zile. Anamaria, in varsta de 48 de ani și Reghecampf sunt casatoriți din…

- Anamaria Prodan a investit nu mai puțin de 350.000 de euro pentru a-și renova vila pe care o deține in Pipera. Impresara s-a inspirat din arhitectura din Dubai și și-a renovat casa intr-un stil specific Orientului Mijlociu. A angajat o echipa de oameni profesionisti, designeri de interioare, care pe…