- Preotul care a fost chemat de un tanar din Sibiu sa-i sfinteasca de Boboteaza o masina marca Lamborghini a explicat ca multi soferi ii cer acest lucru pentru a se feri de accidente rutiere. „Eu cand merg la Boboteaza, omul ma roaga ca sa-i sfintesc si masina sau imi zice ca si-a cumparat o masina noua…

- Ieseanul Vio Teodoru s-a plans pe retelele de socializare de comportamentul taximetristilor care stau noaptea la Aeoportul Iasi. El sustine ca nici unul nu a vrut sa il ia pentru mai putin de 50 de lei cursa. "Buna dimineata! Ca numai buna nu este! Soferii de taxi isi continua comportamentul deplasat…

- Un fals pastor penticostal de 37 de ani, care a pretins ca este pastor penticostal, a fost condamnat la 22 de ani pentru ca a violat 12 copii cu varste intre 6 și 12 ani in județul Cluj.A durat 7 ani, iar procurorii nu exclus ca numarul persoanelor victimelor sa fie mai mare. Tatal unei victime a suspectat…

- Comunicat Mircea Hava: Digitalizare ne obliga sa avem un internet sigur iar UE va avea o legislație care sa ne protejeze Chiar daca mai anevoios, cu pasul marunt al administrației romanești, vom trece și noi la ceea ce se numește digitalizare, la acel mod de viața in care internetul, programele și aplicațiile…

- De peste o luna, in curtea unei familii din comuna Daeni este forfota mare. Iulica, o fetița cu handicap in varsta de 8 ani, e crescuta de mama si de o matusa, intr-o casa batraneasca. Tatal biologic n-a vrut sa se ocupe de copila.Cand satenii au aflat ca in casa ploua cu galeata au pus mana de la mana…

- Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, in municipiul Arad, in cartierul Bujac, in vecinatatea cimitirului, pe un drum laturalnic agricol, a fost identificat un fragment dintr un membru inferior drept, de natura umana, partial carbonizat. Ajunsi la fata locului, politistii au identificat un cadavru…

- Andrei Cristian I., de 28 de ani, și Marius E., de 26 de ani au murit luni dimineața, intr-un tragic accident rutier. Autoturismul in care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod. Cristian se casatorise cu doua zile inainte de accident cu Laura. Acum, tanara il plange pe rețelele de socializare.