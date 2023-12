EXCLUSIV! O propunere a Irinei Radu pentru CNA, primită pozitiv de reprezentantul Consiliului -Orsolya Borsos Conferința Naționala a Managerilor Culturali organizata de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturala are loc anul acesta in 7 și 8 decembrie, la Teatrul Național ”I.L.Caragiale” din București. Cel mai important eveniment-dezbatere desfașurat de INCFC, Conferința Naționala a Managerilor Culturali este organizata anual, inca din 2014, fiind un prilej de schimburi de bune practici pentru managerii din instituțiile publice de cultura, a antreprenorilor culturali din mediul independent din Romania, a experților in management cultural și a reprezentanților autoritaților finanțatoare.Despre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conferința Naționala a Managerilor Culturali organizata de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturala are loc anul acesta in 7 și 8 decembrie, la Teatrul Național ”I.L.Caragiale” din București. Cel mai important eveniment-dezbatere desfașurat de INCFC, Conferința Naționala a Managerilor…

- Eva, delegata din Romania a copiilor și membra a Boardului Copiilor, s-a intalnit duminica cu secretarul general al ONU și cu președintele Romaniei.București. 4 decembrie 2023. Copiii sunt cei mai afectați de schimbarile climatice, iar drepturile lor trebuie sa fie prioritare pentru liderii mondiali…

- Ministrul Economiei, Radu Oprea, a declarat joi ca gradul de ocupare este aproape 100% in foarte multe dintre statiunile montane, in aceasta minivacanta de 1 decembrie. Ministrul a mai aratat ca datele statistice arata ca 40% dintre romani nu merg in concediu, multi dintre ei pentru ca nu isi permit”…

- ”Sport Guru, retailer si distribuitor de echipamente sportive specializate din Romania, a deschis primul sau magazin fizic din Timisoara, in incinta Iulius Mall, parte a ansamblului mixed-use Iulius Town. Cel de-al saselea magazin Sport Guru se intinde pe o suprafata de 750 de metri patrati si a necesitat…

- Consiliul Național al Forța Dreptei a hotarat, in contextul falimentului guvernamental evident patronat de PSD – PNL, coaliția tradarii romanilor, sa declanșeze demersurile absolut necesare pentru constituirea polului de centru-dreapta, alternativa politica de care Romania are nevoie. In cadrul reuniunii…

- Festivalul National de Teatru (FNT), a 33-a editie, incepe vineri, 20 octombrie, la Bucuresti. Manifestarea teatrala de amploare va dura 11 zile si va oferi publicului diverse spectacole si evenimente legate de arta scenica, potrivit news.ro.Deschiderea oficiala are loc la ora 17.00, in Foaierul…

- Dosarele de urmarire, de colaborare sau de cercetare penala deschise de Securitate pe numele tau sau al rudelor pana la gradul al patrulea pot fi consultate la sediul CNSAS , in original.Departamentul Securitații Statului (denumire uzuala: Securitatea) a fost numele dat serviciului de informații din…

- Fost ministru al culturii, scriitor și eseist, Andrei Pleșu se arata decepționat de nivelul educației din Romania, intr-un interviu acordat publicației Spotmedia. „Cand vad acum cum arata profesorii și elevii din multe licee, nu ma mai mir ca lucrurile merg cum merg“, spune scriitorul. In interviul…