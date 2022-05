EXCLUSIV. O alianță fantomă din turism vrea să prăduiască banii a peste 5.000.000 de pensionari Un grup de eterni așa ziși ”specialiști” in turism, care de ani de zile dau din gura doar ca sa se bage in seama, vrea acum sa ”ciupeasca” o suma uriașa din pensiile pentru cei peste 5.000.000 de pensionari pentru promovarea turismului romanesc. Cine sunt șmecherii care vor sa controleze finanțarile pentru OMD-uri Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) a pus in consultare publica la inceputul lunii aprilie 2022 proiectul de act normativ pentru modificarea si completarea OUG 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, care are ca obiectiv crearea unui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, 20 aprilie, proiectul de lege prin care angajatii din Romania vor avea acces „online și neingradit la datele proprii din Registrul de evidența a salariaților (REVISAL)”, a transmis USR. Acest lucru inseamna ca orice angajat va vedea informații privind contractele…

- Va mai amintiți celebra frunza de palmier, brandul de țara, pe care Elena Udrea a platit 30 de milioane de euro? Reprezentanții din turism nu-i vad utilitatea și nu se inghesuie sa o foloseasca pe materialele de promovare turistica a Romaniei. Ministrul Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a declarat…

- Cel mai recent sondaj CURS arata ce partide si institutii din Romania sunt de incredere.Cercetarea are și rezultate surprinzatoare. Un sondaj de opinie la nivel national a fost efectuat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS), la cererea Partidului National Liberal. La cercetarea realizata…

- Guvernul infiinteaza 8 Organizatii de Management al Destinatiei (OMD), necesare pentru dezvoltarea turismului cu bani din PNRR, un proiect de OUG in acest sens fiind supus dezbaterii publice. ”Definirea turismului ca un domeniu strategic al economiei nationale reprezinta o prioritate”, a transmis…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (M.A.T.) a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa ca pus in consultare publica proiectul de act normativ pentru modificarea si completarea OUG 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, care are ca obiectiv crearea…

- Guvernul infiinteaza 8 Organizatii de Management al Destinatiei (OMD), necesare pentru dezvoltarea turismului cu bani din PNRR, un proiect de OUG in acest sens fiind supus dezbaterii publice. „Definirea turismului ca un domeniu strategic al economiei nationale reprezinta o prioritate”, a transmis…

- Astazi, Guvernul a aprobat o ordonanta de guvern pentru finantarea puternica a economiei romanesti, a spus ministrul Finantelor, precizand ca OUG-ul prevede finantarea cu 7,5 miliarde de lei a intreprinderilor mici si mijlocii din constructii, agricultura, zona de productie si zona de intermediere. …

- ”Astazi vom adopta o serie de decizii pentru sprijinirea mediului de afaceri din Romania. Prin Programul de Guvernare, ne-am asumat ca obiectiv stimularea economica, sustinerea investitiilor strategice in infrastructura, in sanatate, in educatie, inovare si digitalizare precum si reducerea decalajelor…