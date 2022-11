Stiri pe aceeasi tema

- Sidonia Nedelcu traiește o viața de lux alaturi de noul iubit. Fosta soție a lui Dan Tatoiu a trecut de la elicopterele lui, la mașini. Insa, nu orice mașini, pentru ca paparazzii Spynews.ro au stat pe urmele ei și au surprins-o pe Sidonia in timp ce a coborat dintr-un bolid al carui preț trece de 200.000…

- Simona Sautter, nașa Melissei (20 de ani) a fost pusa la zid de Larisa Uța, fosta soție a lui Alin Oprea (50 de ani), cu care are doi copii. Femeia a declarat și, totodata, a aratat, in exclusivitate pentru Click!, mesajele pe care bruneta i le-a trimis, in privat, pe pagina sa de Facebook, dupa toate…

- ■ nedoritul incident s-a petrecut in comuna Costisa, autorul fiind baut in momentul in care a recurs la gestul necugetat ■ a fost retinut de catre politisti ■ Un batran a incendiat casa in care locuia, recurgand la acest gest pe fondul consumului de alcool, cel mai probabil dorind sa se razbune pe fosta…

- Divortul este cosmarul oricarui cuplu. Dar, cand sotii incep sa aiba si relatii extraconjugale in timpul casniciei, durerea este si mai mare.Dupa 37 de ani de casnicie, Jerald a decis, aproape peste noapte, s-o paraseasca pe Catherine. Si nu pentru oricine, ci pentru secretara sa, fireste, mult mai…

- Marina Almașan a ajuns de urgența la spital, dupa ce a avut un accident banal. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta soție a lui Victor Socaciu a marturisit ce i s-a intamplat, dar și cum se simte acum. Iata ce a declarat prezentatoarea TV!

- Bataia dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a devenit scandalul momentului in showbizul romanesc. Dupa ce impresara și fostul ei soț au avut parte de o altercație violenta la vila lor din Snagov, momentul s-a soldat cu drumuri la poliție, plangeri penale și scoaterea unor certificate medico-legale.…

- O sursa apropiata a casei regale a declarat ca Ducele de York și fosta sa soție vor avea grija de cainii reginei Elisabeta a II-a. Sarah, fosta soție a ducelui, s-a apropiat de regina, avand ca o pasiune comuna, iubirea pentru caini și cai.

- Mariana Moculescu nu s-a mai afișat cu niciun barbat de doi ani. Totuși, fosta soție a lui Horia Moculescu nu da aceasta șansa oricui, ci doar unui barbat foarte bogat. Sau cel puțin la fel de bogat ca fostul ei partener. Insa, recent aceasta a avut parte o inșelatorie din partea unui om de afaceri…