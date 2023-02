Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta 40 de ani din Napoli a murit joi, 9 februarie, la locuința ei din cartierul Soccavo. Familia susține ca femeia a inceput sa se simta rau la scurt timp dupa ce a mancat sushi la un restaurant și a facut plangere la poliție, transmite La Stampa . Rossella Di Fuorti a luat pranzul la…

- Noi detalii cutremuratoare din noaptea in care a murit David, tanarul de 23 de ani. Familia este devastata de durere, asta dupa ce nu s-au gasit vinovații pentru decesul tanarului nici dupa patru luni. Familia a refacut traseul și va prezentam ultimele imagini cu tanarul in viața.

- La data de 25 ianuarie, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Bistra au fost sesizați de catre o femeie, de 46 de ani, din Bistra, cu privire la faptul ca in data de 21 ianuarie, fratele sau Romaniuc Gabriel, in varsta de 41 de ani din Bistra a plecat de la domiciliu la piața agroalimentara din…

- Un accident ingrozitor a intristat Romania in urma cu o zi. Casandra a murit la varsta de 17 ani, cand mașina in care se afla a fost distrusa. Familia și prietenii trec printr-o suferința nemarginita și au publicat mesaje emoționante.

- Vasile Comanescu, fondatorul firmei Foto Polaroid de langa Școala Nr. 9 din Focșani, a murit in aceasta dimineața. Familia a postat pe facebook urmatorul mesaj: „Joi, 26.01.2023, 03:50 Bunul Dumnezeu s-a indurat și l-a vindecat de toate durerile și tristețile lumii in care atat de puțin, dar atat de…

- Autoritatile californiene au declarat ca nu au gasit nicio urma a lui Julian Sands, la 12 zile de la disparitia acestuia. Fratele lui Nick Sands insa a afirmat ca „știe in inima lui” ca acesta nu mai este in viața, relateaza BBC și The Independent.

- Tragedie in familia viceprimarului din comuna Poșaga. Fiul sau a murit dupa ce s-a impușcat cu o arma de vanatoare Tanarul care a murit dupa ce s-a impușcat cu o arma de vanatoare, sambata dimineața, la o ferma din comuna Poșaga este fiul viceprimarului din localitate. In varsta de 34 de ani, tanarul…

- Lisa Marie Presley a suferit un al doilea stop cardiac la spital, unde fusese transportata dupa ce a fost gasita inconstienta la domiciliul ei, iar familia a semnat un ordin DNR, care prevedea ca ea sa nu fie resuscitaa, informeaza TMZ, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…