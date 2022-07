Stiri pe aceeasi tema

- La inițiativa Ministerului Economiei a fost aprobat Memorandumul privind admiterea la tranzacționare pe piața reglementata administrata de Bursa de Valori București a acțiunilor Societații Naționale a Sarii S.A. printr-o oferta publica inițiala de vanzare derulata de catre Fondul Proprietatea S.A..…

- La inițiativa Ministerului Economiei a fost aprobat Memorandumul privind admiterea la tranzacționare pe piața reglementata administrata de Bursa de Valori București a acțiunilor Societații Naționale a Sarii S.A. printr-o oferta publica inițiala de vanzare derulata de catre Fondul Proprietatea S.A..

- Salrom este singurul producator de sare din Romania si are aproximativ 1.500 de angajati. “La initiativa Ministerului Economiei a fost aprobat Memorandumul privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor Societatii Nationale a Sarii printr-o…

- Incidentul din weekend de la Praid, unde salina aflata in circuit turistic a fost inundata de o scurgere de apa dintr-un izvor subteran, in timp ce peste 1.000 de turiști se aflau pe traseele de vizitare, a scos in evidența haosul administrativ incredibil de la aceasta mina de sare, dar și la celelalte…

- Societatea Cupru Min va primi peste 43 de milioane de lei pentru investitii, a anuntat, duminica, ministrul Economiei, Florin Spataru, care s-a aflat intr-o vizita de lucru la aceasta societate aflata in subordinea Ministerului Economiei. Astazi se vad rezultatele vizitei pe care am facut-o la Cupru…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, a demisionat miercuri de la conducerea Senatului, interimatul urmand a fi asigurat de Alina Gorghiu. Decizia a fost luata in urma ședinței de la grupul senatorilor PNL, la care a participat și președintele partidului, Nicolae Ciuca. Inainte de a intra la ședința,…

- Prin inscaunarea ilegala ca director general a lui Constantin Dan Dobrea, patronul unei terase de fițe din Galați, SALROM a intrat in era matriarhatului avand la butoane o fosta amanta a lui tata Puiu – Anghel Iordanescu. SALROM a intrat in era matriarhatului PUTEREA a semnalat recent ca la ședința…

- La una dintre cele mai atractive companii inca controlata de statul roman a fost impus ca director, printr-o inginerie administrativa incredibila, dar cu iz penal, tocmai patronul unei terase de fițe din Galați. Dobrea centreaza, Dobrea marcheaza pentru… Dobrea Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, societate…