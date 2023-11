Stiri pe aceeasi tema

- Marius Elisei este mai fericit ca niciodata alaturi de noua iubita și nu ezita sa ii faca multe surprize. Fostul soț al Oanei Roman a dus-o pe Gabriela in vacanța, la munte.De aproximativ doua luni, Marius Elisei formeaza un cuplu cu Gabriela, femeia pe care a cunoscut-o dupa ce a decis sa rupa definitiv…

- Marius Elitei u se mai ascunde și face publice, din ce in ce m ai des, fotografii alaturi de cea cu care se simte in al noualea cer. Cum de altfel v-am obișnuit, SpyNews.ro va aduce cele mai noi informații din presa din Romania, iar astazi va spunem ca fostul soț al Oanei Roman a decis sa plece intr-o…

- Marius Elisei este un romantic incurabil și mai indragostit ca niciodata, iar asta nu o spunem noi, ci imaginile care vorbesc de la sine. Fostul soț al Oanei Roman iubește ca in adolescența și nu se ferește sa faca gesturi tandre in public sau sa-și sarute iubita chiar in vazul tuturor. Nu va mai ținem…

- Marius Elisei este mai fericit ca niciodata, iar asta dupa ce a recunoscut ca iubește din nou! In urma cu puțin timp, fostul soț al Oanei Roman a facut noi declarații despre noua iubita. Iata cum s-au cunoscut fostul partener de viața al vedetei din showbiz-ul de la noi și cea care il face acum fericit.

- Oana Roman a plecat impreuna cu fiica ei cateva zile in vacanța, in Cannes, insa deja se confrunta cu primele situații neplacute. Fiica lui Petre Roman a povestit ce a pațit cand se afla la plaja.Ca in fiecare an, Oana Roman pleaca pentru cateva zile in vacanța, la Cannes, acolo unde are mai multe prietene.…

- In aceasta seara, Oana Roman a facut o surpriza emoționanta pentru fiica ei, Isabela, de ziua ei de nume. Vedeta i-a pregatit o petrecere frumoasa, iar de la fericitul eveniment nu a lipsit nici tatal Isabelei, Marius Elisei. Iata ce i-a pregatit Oana Roman fiicei sale!

- Interpreta de muzica populara a dezvaluit in ce situații incomode este pusa la unele evenimente unde este invitata sa cante, cu toate ca i se ofera o gramada de bani pentru asta. Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba!

- Oana Roman a decis impreuna cu fostul ei soț, Marius Elisei, sa iși mute fiica la o școala privata. Pana acum, Isabela a invațat la o școala de stat din București, insa au aparut mai multe schimbari in instituția de invațamant, care nu au mulțumit-o deloc pe vedeta.Isabela are 9 ani și a invațat pana…