DGPL: Un barbat a fost descoperit in zona CET, Constanta, cu peste 100 pachete de tigari de contrabanda

In data de 22.11.2023, in jurul orei 9:00, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au depistat in zona CET un barbat care manipula din autoturismul propriu o sacosa… [citeste mai departe]