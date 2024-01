Stiri pe aceeasi tema

- Conform poliției federale, in data de 12 ianuarie, o batrana in varsta de 76 de ani din Ditzingen a fost contactata telefonic de un individ care se pretindea a fi polițist. Prin intermediul unei conversații manipulative, apelantul a reușit sa o convinga pe femeie ca banii ei de la banca se afla in pericol…

- Conform poliției federale, in data de 12 ianuarie, o batrana in varsta de 76 de ani din Ditzingen a fost contactata telefonic de un individ care se pretindea a fi polițist. Prin intermediul unei conversații manipulative, apelantul a reușit sa o convinga pe femeie ca banii ei de la banca se afla in pericol…

- Planuri de distracție pentru noaptea de Revelion distruse de escrocii de pe internet. Asta au pațit mai multe familii care au inchiriat, aparent, o cazare superba pentru noaptea dintre ani, dar care s-a dovedit, de fapt, o mare pacaleala. In cautare de un caștig rapid și ușor, escrocii au furat fotografiile…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat miercuri, inainte de inceperea Summitului UE-Balcanii de Vest, ca una dintre temele complicate care vor fi discutate in cadrul intalnirii este reprezentata de bani. Șeful statului a adaugat ca este nevoie de o rectificare bugetara, pentru ca au aparut…

- Anamaria Prodan a surprins pe toata lumea cand a aparut la America Express. Celebra impresara a ajutat echipa formata din Romica și Catalin Țociu, fiul actorului. Vedeta a stat cinci zile in America Latina, iar mulți s-au intrebat cați bani a primit aceasta la final. Recent, Anamaria Prodan a rupt tacerea…

- Astrologii au dezvaluit care dintre semnele zodiacale se vor bucura de mare noroc la bani pana in decembrie 2023. Acești nativi vor da lovitura in afaceri. Nu trebuie sa iși faca deloc griji pe plan financiar. Planetele țin cu ei la capitolul finanțe. Nici sarbatorile nu-i vor pune in dificultate. Cum…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa judecatoria sectorului 5 al Capitalei au anunțat ca l-au trimis pe poștașu in judecata pentru pentru delapidare și fals material in inscrisuri oficiale.Lovitura a fost data de angajatul companiei de stat la inceputul lunii august, cand a luat banii de pensii și…