Exclusiv: “Holiday blues”, afecțiunea de Sărbători. Cele șapte lucruri care te pot scăpa de ea Daca sezonul sarbatorilor trece și inca te simți deprimat sau anxios, ar trebui sa discuți cu un specialist in sanatate mintala. Suna dur, dar aceasta poate fi calea de a scapa de o afecțiune deloc simpla. Sarbatorile seteaza in cei mai mulți dintre noi așteptari inalte de fericire și bucurie. Insa pentru unele persoane tot parcursul sezonului de sarbatori – in special in lunile noiembrie și decembrie reprezinta o perioada de introspecție dureroasa, tristețe, singuratate, anxietate și depresie. Persoanele cu tulburari anterioare de sanatate mintala sunt și mai predispuse sa se confrunte cu depresia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

