- Intr-un interviu pentru Libertatea, Ghiorghe Ghiorghe povestește cum a aflat despre moartea fiului sau, respinge informația ca acesta ar fi avut o problema cu drogurile, spune ca il cunoaște și pe celalalt barbat agresat de oamenii legii care a murit in urma cu doua saptamani și ii transmite ministrului…

- Ministrul de Interne susține ca tanarul care a murit dupa ce a fost batut si umilit de polițiștii de la secția 16 era bolnav grav si aceasta ar fi cauza decesului. Familia tanarului infirma aceasta ipoteza, potrivit Antena. Vezi și: Guvernul Cițu pregatește o lege anti-defaimare politica la…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj si Inspectoratul de Politie Judetean Cluj au transmis un comunicat de presa comun referitor la decesul chef-ului Adrian Pop, gasit mort in apropierea unui local din Apahida . ”In cauza ce are ca obiect circumstanțele in care numitul POP ADRIAN VASILE a suferit leziuni…

- Patru ani fara Ileana Ciuculete. Patru ani de cand familia artistei trece prin momente de nedescris. Aurel Ciuculete, fratele regretatei artiste face dezvaluiri cutremuratoare. Ce spune barbatul despre semnele divine primite din partea cantareței?

- Reținuți pentru tortura și lipsire de libertate, cei 8 polițiști din București au petrecut o prima noapte in spatele gratiilor. Potrivit informațiilor STIRIPESURSE.RO, agenții de la Secția 16 din Capitala au realizat ca, in doar cateva ore, și-au distrus carierele și viețile. Printre cei 8…

- Accidentul s-a petrecut in Huși, județul Vaslui, in prezența mamei și a unei vecine cu care gatea. In acest timp, cei doi copii au mers la aragaz, de unde au tras de pe foc oala cu ciorba peste ei.Secția de pompieri Huși a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma pentru asigurare masuri…

