Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane acuzate ca organizau intr-o casa din Dambovița intalniri de consum de droguri de mare risc au fost reținute de procurorii DIICOT Brașov. Cele trei persoane reținute sunt cercetate intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc, au anunțat procurorii brașoveni. Potrivit acestora, persoanele…

- Cinci barbati din Targu Mures au fost retinuti in urma unor perchezitii facute de politisti si procurorii DIICOT, fiind suspectati de introducere in tara de droguri de mare risc, trafic de droguri de mare risc, trafic de droguri de risc si operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactive,…

- Politistii si procurorii DIICOT din Dambovita au facut, marti, 36 de perchezitii domiciliare in judetul Dambovita si in municipiul Brasov, la persoane suspectate de trafic de droguri. Peste 70 de persoane ar urma sa fie audiate in acest caz.

- La data de 28.10.2019, procurorii D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 ore a inculpatului H.S., in varsta de 26 de ani, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc.La data de 27.10.2019, procurorii D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Gorj impreuna…

- La data de 23.10.2019 procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Serviciul Teritorial Timisoara au dispus masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor B. L. A., S. P., O. M., C. A. I., B. R., B. S. D., H. A. C., M. D. L., G. N, S. N., B. S. M. I., N. R. A., D. G. si A. S., pentru savarsirea infractiunilor…

- Procurorii DIICOT au descins miercuri dimineata la mai multe adrese pentru perchezitii intr-un dosar de trafic de droguri. Vizati de ancheta ar fi si „tovarasii” de petreceri ai lui Ionut Nasleu, director al societatii Piete SA si fost consilier personal al primarului Timisoarei, Nicolae Robu.

- La data de 18.10.2019 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Satu Mare au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului V.L., pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si introducere…

- La data 11.10.2019, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Oradea au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor T.F.D.F., T.N si T.N., intr o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat,…