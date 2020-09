Stiri pe aceeasi tema

- Ursul care a fost indepartat de doua ori din curtea unui liceu din Miercurea Ciuc a fost impuscat, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce Ministerul Mediului a autorizat interventia, a informat Institutia Prefectului judetului Harghita. Potrivit sursei citate, sambata seara a fost…

- Duminica, 16 august 2020, in jurul orei 14.00, un polițist din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție, aflat in timpul liber, a depistat și imobilizat un tanar, in varsta de 21 de ani, din municipiul Aiud, banuit de savarșirea unei infracțiuni de furt dintr-un autoturism. Ulterior,…

- Ziarul Unirea FOTO| Erou in timpul liber: Tanar din județul Alba, banuit de furt, imobilizat de un polițist aflat in afara orelor de program, la Cluj Un tanar de 21 de ani din Aiud, județul Alba, banuit de furt, a fost depistat și imobilizat de un polițist aflat in timpul liber, la Cluj. La data de…

- Un polițist clujean aflat in timpul liber a reușit sa prinda un tanar cautat pentru comiterea unui furt din autoturism.”La data de 16 iunie a.c., in jurul orei 14.00, un polițist din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție, aflat in timpul liber, a depistat și imobilizat un tanar,…

- Un jandarm in varsta de 45 de ani a fost gasit impuscat cu arma din dotare la postul de paza de la Barajul Vidraru, el fiind gasit de colegul care urma sa-l inlocuiasca si de seful de schimb. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges, jandarmul a fost gasit decedat,…

- Intr-o inregistrare postata pe grupul de Facebook ”Ești din Iași daca…”, se vad mai mulți romi care au ceva de imparțit in zona Piața Chirila, din cartierul Tatarași. Conform Buna Ziua Iași, marți, 30 iunie, in jurul orei 12.30, zeci de persoane au iscat un scandal in toata regula in mijlocul strazii,…

- Dar si a unei plangeri pentru viol, pe numele lui David, fiul traficantului Gruia Todica, retinut joi seara pentru trafic de hroina. In timp ce tatal sau era bagat in arestul Politiei Iasi, fiul sau David, in varsta de doar 15 ani, ar fi violat o tanara din Neamt, in varsta de 20 de ani, pe un teren…

- „Urmare a evenimentului de ieri (vineri - n.red.), unde un barbat a fost agresat și impușcat cu o arma neletala pe o strada din Sectorul 1, va informam ca astazi (sambata - n.red.) un barbat, in varsta de 45 de ani, banuit de savarșirea faptei a fost reținut pentru 24 de ore”, anunța sursa citata.…