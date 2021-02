EXCLUSIV. DNA cercetează ingineriile financiare ale edilului PNL de la Calafat, Doru Mitulețu, inclusiv deconturile doctorale Scandalurile din ultimii ani au demonstrat ca primaria municipiului Calafat a devenit o pușculița a ultimilor doi primari-Mircea Guța și Doru Mitulețu, din care au scos banii fara numar pentru a deconta cheltuielile lor personale sau ale unor apropiați. Acum, PUTEREA, anunța in premiera ca „aventurile” financiare și ingineriile țesute de edilul PNL de la Calafat, Doru Mitulețu, sunt incredibile fapt pentru care deja sunt cercetate de DNA. Primarul Mitulețu a decontat din banii primariei studiile doctorale ale… viceprimarului Mitulețu și a inca 15 persoane Doru Mitulețu a ajuns primar al municipiului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu, 42 de ani, antrenorul lui CFR Cluj, se plange cu fiecare ocazie ca nu dispune de soluții la mijlocul terenului. Și are dreptate. In lupta cu FCSB și Craiova, principalele contracandidate la titlu, Iordanescu este singurul tehnician care nu are in lot niciun mijlocaș central de creație!…

- Jandarmii doljeni au depistat in zona Piata Centrala, din Craiova, un barbat care detinea mai multe pachete de tigari, fara marcaj fiscal legal, in vederea comercializarii. Jandarmii au procedat la stabilirea identitatii acestuia si fiind intrebat cu privire la cele 1000 de tigarete detinute, numitul…

- Echipele de volei masculin Arcada Galati, SCM Craiova, Unirea Dej si Dinamo Bucuresti s-au calificat, vineri, in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce au obtinut victorii in faza sferturilor de finala ale competitiei, la turneul de la Cluj-Napoca. Articolul Unirea Dej, Arcada Galati, SCM Craiova și Dinamo,…

- CFR Cluj nu a reușit sa profite de pasul greșit facut de FCSB în aceasta etapa. Echipa pregatita de Edi Iordanescu a terminat la egalitate, scor 1-1, pe teren propriu, împotriva formației Astra Giurgiu și ramâne pe locul 2 în clasamentul Ligii 1.Budescu a deschis scorul…

- Primul autobuz electric a ajuns la RAT Craiova. Incepand de azi se afla in parcul auto al Regiei. Dupa ce va fi inmatriculat, acesta va rula pe traseu 9. Pana in luna iulie urmeaza sa soseasca inca 15 astfel de autobuze. Autobuzul are 18 metri lungime, o lațime de 2,55 m si o inaltime de 3,48 m. Capacitatea…

- Barbatul care ieri a scos la vanzare un tun, pe un site de anunțuri din Craiova, are voie sa vanda echipamentul. Polițiștii din Dolj au facut verificari și au descoperit ca deținatorul echiamentului militar este din Gorj și au cerut IPJ Gorj sa faca verificari. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție…

- Craiova și Viitorul au remizat, scor 1-1, in cel mai tare meci al rundei #18 din Liga 1. La final, Mircea Rednic (58 de ani), antrenorul dobrogenilor, a tras concluziile. Toate detaliile despre Craiova - Viitorul 1-1, AICI Programul + rezultatele rundei #18 din Liga 1 Mircea Rednic, dupa Craiova - Viitorul…

- Ambasadorul SUA, Excelența Sa, Adrian Zuckerman a fost, ieri, in vizita oficiala la Craiova pentru o donație de carte și mobilier Bibliotecii Județene. Excelența Sa a vizitat și municipiul Calafat, iar seara a avut o intalnire cu oamenii de afaceri din Dolj, la sediul Prefecturii Dolj. Centrul American…