- Un atac terorist in Siria, atribuit gruparii ISIS, a produs moartea a peste 50 de persoane. Incidentul s-a inregistrat in ziua de 17 februarie 2023 și este cel mai grav atentat terorist produs, in ultimele luni, in aceasta țara. Atacul terorist s-a produs la cateva zile dupa ce Siria fusese lovita de…

- Mai mulți sirieni au declarat pentru Libertatea ca se simt abandonați de restul lumii și au cerut liderilor internaționali sa lase deoparte politica și sa trimita urgent ajutoare pentru milioanele de oameni care au pierdut tot ce aveau. „Am fost lasați singuri in fața dezastrului și ne simțim neputincioși”,…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a salutat miercuri orice 'pozitie pozitiva' venind din partea statelor arabe, dintre care unele s-au apropiat de Damasc dupa cutremurul devastator care a lovit Turcia si Siria, transmite AFP, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Operațiunile de salvare continua in Turcia, insa, la șapte zile de la cutremurele de luni, echipele de intervenție se tem ca sunt mai degraba operațiuni de recuperare. Intervențiile din sudul Turciei sunt perturbate și de inrautațirea situației de securitate. Sambata, doua grupuri de salvatori germani…

- Bashar al-Assad a vizitat Spitalul Universitar din Alep, a transmis vineri președinția siriana, in ceea ce a fost prima sa deplasare in teritoriu dupa cutremurul de 7,8 grade care a avut loc luni și a ucis peste 3.000 de persoane in Siria. Președinția siriana a publicat imagini cu Bashar al-Assad și…

- Agenția de presa rusa de stat a precizat ca principalele componente ale Poseidon, inclusiv un reactor nuclear care ofera torpilei propria sursa de energie, au fost finalizate și testate cu succes.Poseidon iși are radacinile in planurile sovietice din timpul lui Stalin, conceputa sa poata devasta țarmurile…

- Rusia a produs primele focoase nucleare pentru super torpilele autopropulsate Poseidon, care sunt dezvoltate pentru a fi utilizate pe submarinul nuclear Belgorod, a anunțat luni agenția rusa de stat TASS, citand o sursa neidentificata din domeniul apararii, potrivit Reuters . De la mesajul sumbru de…

- Sefii diplomatiilor din Turcia, Siria si Rusia intentioneaza sa se intalneasca in a doua jumatate a lui ianuarie, a anuntat sambata ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, intr-o noua etapa a apropierii dintre Ankara si Damasc, informeaza AFP si Reuters.