EXCLUSIV. Directorul general Teodor Țigan continuă să joace alba-neagra cu documentele RNP-Romsilva Directorul general al Regiei Naționale a Padurilor (RNP) – Romsilva, Teodor Țigan, a demonstrat ca habar nu are ce semneaza și se contrazice pe sine insași in numele regiei prin documentele semnate. Și doua documente transmise catre Consiliul pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) evidențiaza clar ca acesta joaca alba neagra cu documentele de la Romsilva. Teodor Țigan: „Dl Dumitru nu a avut raporturi de munca cu Romsilva” PUTEREA a semnalat recent ca la Consiliul Național pe Combaterea Discriminarii (CNCD) s-a primit un document incredibil semnat și parafat de catre directorul general Teodor Țigan privind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

