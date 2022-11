Stiri pe aceeasi tema

- Asatazi a avut loc un nou proces intre Daniel Onoriu și Isabela Onoriu. Chiar in aceste momente s-a hotarat daca va beneficia sau nu de o prelungire a ordinului de restricție, soția lui Daniel Onoriu. Procesul a in inceput in urma cu aproximativ o ora la judecatoria sectorului 1. Ce s-a decis, ținand…

- Daniel Onoriu neaga ca ar fi incalat ordinul de protecție, dupa ce soția lui, Isabela, a ajuns de urgența la poliție. In exclusivitate pentru Antena Stars, piltoul a marturisit ca fosta lui partenera l-ar fi inșelat in timpul casniciei. Ce a dezvaluit.

- In urma postarilor in care Daniel Onoriu face mai multe afirmații la adresa fostei sale soții, Isabela a ajuns sa se teama pentru viața ei și a luat masuri legale in acest sens. Fosta partenera a cerut și a obținut ordin de restricție provizoriu impotriva pilotului. Iata ce acuzații ii aduce fostului…

- Isabela Onoriu, soția lui Daniel Onoriu, s-a confruntat recent cu o situație nu tocmai placuta sufletului sau. Click! a obținut in exclusivitate declarații scandaloase despre cea care i-a luat locul in patul și inima fostului ei partener de viața, cu care e in proces de divorț. „Acum doua zile am fost…

- Daniel Onoriu și soția lui Isabela au decis sa divorțeze, dupa o relație de șase ani. Fostul pilot de raliuri a avut grave probleme de sanatate și a stat in coma 55 de zile, timp in care Isabela i-a fost alaturi zi de zi. Acum, femeia dezvaluie care sunt motivele pentru care au decis sa o ia pe drumuri…

- Crima halucinanta in Bolivia, un tata a fost condamnat la 60 de ani de inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat ca și-a ucis copiii hranindu-i cu iaurt otravit. Motivul crimei fiind ca mama lor l-a parasit pentru un alt barbat.Javier Hernandez Rojano, in varsta de 37 de ani, i-a spus fostei sale partenere…

- Isabela a confirmat divorțul de Daniel Onoriu. Fosta partenera a pilotului de raliuri nu vrea sa se mai impace sub nicio forma cu acesta. Daniel Onoriu a anunțat ca divorțeaza de Isabela , dupa 6 ani de relație. Nepotul regretatei Gabi Lunca susține ca a fost parasit de soția sa, femeia care timp de…

- Un nou divorț șocheaza lumea showbiz-ului romanesc. Daca cu cateva zile in urma Daniel Onoriu anunța ca nu mai divorțeaza de soția lui și ca se iubesc nebunește, astazi se pare ca Isabela Onoriu a depus actele de divorț și a și parasit locuința in care statea alaturi de soțul ei. Iata ce s-a intamplat…