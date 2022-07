Stiri pe aceeasi tema

- Detalii noi in cazul avocatei Monica Cioata. O urma de pantof lasata pe pervaz a cantarit mult in decizia luata de procurori. Cum a ajuns criminal, dupa un an de la moartea fostei sale iubite, ramane de vazut Sebastian Felecanu, un avocat cunoscut in Iași, a ajuns sa fie trecut pe lista criminalilor.…

