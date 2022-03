Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta privind plafonarea preturilor la energie electrica si gaze timp de un an, atat pentru consumatorii casnici, cat si pentru cei industriali, a scris, pe Facebook, ministrul de resort, Virgil Popescu . “Romanii vor avea parte de sustinerea Guvernului pentru plata…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu pana la 17%, dupa informatiile din presa potrivit carora Emiratele Arabe Unite si Irak, membre ale OPEC, au declarat ca vor sprijini cresterea productiei, compensand unele dintre intreruperile de aprovizionare cauzate de sanctiunile aplicate petrolului rusesc…

- Transportatorii in regim de taxi cer Guvernului masuri urgente de plafonare a preturilor la carburanti, in condițiile in care au depașit pragul de 7 lei/litru, și avertizeaza ca se pregatesc sa protesteze, potrivit unui comunicat al Asociatiei pentru Drepturile Taximetristilor Independenti-ADTI, citat…

- (P) De ce merita sa alegi atent un furnizor de gaze naturale, chiar daca te califici pentru plafonare de preț? Prețul gazelor naturale a avut o dinamica fantastica in ultimele luni pe piețele globale. In mod evident, furnizorii de gaze naturale pentru populație și pentru consumatorii din categoria…

- Inlația a ajuns, in luna ianuarie, la 8,35%, de la 8,19% in decembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,18%, cele alimentare cu 7,24%, iar serviciile cu 5,66%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). “Preturile de consum in luna ianuarie…

- Romania se confrunta cu ele mai mari scumpiri din ultimul deceniu. Inflația a atins niveluri record in ultimul trimestru din 2021, astfel incat a ajuns la 8,2% in decembrie. Prețurile au crescut alarmant la electricitate, gaze naturale, carburanți, dar și

- Explozia uriașa a tarifelor la facturile de gaze și energie electrica s-a facut cu acordul direct al actualilor guvernanți, fapt pentru care aceștia incearca acum sa prosteasca populație cu propuneri care mai de care mai alambicate deși au cadru legal foarte clar prin care pot interveni pentru stoparea…

- Cresterea inflatiei a determinat Guvernul Ungariei sa intervina asupra prețurilor la șase alimente de baza care vor fi fixate la nivelul din octombrie 2021, relateaza agentia EFE. Masura este determinata de majorarea preturilor la energie și vizeaza produse precum zaharul, faina de grau, uleiul de floarea-soarelui,…