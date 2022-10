EXCLUSIV | Cum au petrecut PSD-iștii alegerea liderului PSD Buzău, Lucian Romașcanu Mai mulți miniștrii și parlamentari au participat la petrecerea data in stil mare de Lucian Romașcanu, dupa ce acesta a fost ales președinte al PSD Buzau. Jurnaliștii Puterea.ro le-au spart petrecerea social democraților, astfel ca aceștia s-au mutat intr-o alta parte a localului, iar alții au plecat. Petrecere pe stil mare pentru social democrați. Dupa ce Lucian Romașcanu a fost ales in unanimitate de voturi, a dat o petrecere la un local de fițe din centrul Buzaului. Printre participanți s-au numarat Vasile Dancu – fostul Ministru al Apararii, Constatin Toma – Primarul Municipiului Buzau, Laurențiu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

