EXCLUSIV Cum a fost pentru Alina Ceușan și Carmen Grebenișan fără telefon în Asia Express Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au sute de mii de urmaritori pe rețelele lor de social media. Insa in Asia Express, au stat departe de telefon. Cum au supraviețuit? Cele doua dive ale Instagramului au impartașit cu noi cat de dificil le-a fost de fapt sa stea fara telefon. Surprinzator sau nu, a fost o adevarata ușurare pentru amandoua sa stea departe de ecrane și social media. „N-a fost deloc greu, nici macar n-am simțit lipsa telefonului”, a zis Carmen. Alina a completat: „De-abia am așteptat sa il lasam – v-am pupat, ciao! Stam foarte mult pe telefon prin prisma job-ului și a fost un moment… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

