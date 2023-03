Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist al lui Dinamo, Cristian Pulhac, și frumoasa lui soție, Raluca, și-au botezat fiul, duminica, 26 februarie. Cei doi au avut mari emoții la creștinarea micuțului Aris Cristian. BRomania a fost și el invitat la eveniment, cei doi fiind colegi pe platourile de filmare de la „Teambuliding”,…

- Eveniment important pentru Cristi Pulhac și frumoasa lui soție, Raluca! Cei doi au devenit parinți pentru prima data inainte de Craciun, iar acum au avut parte de unul dintre cele mai speciale momente, asta pentru ca și-au creștinat fiul, pe nume Aris Cristian.

- Sarbatoare mare in familia lui Cristi Pulhac! Fostul fotbalist și soția lui, Raluca, și-au botezat fiul, iar cei doi au avut parte de un eveniment special. Soția lui Cristi Pulhac a nascut inainte de Craciun, iar cei doi radiaza de fericire de cand au devenit parinți pentru prima data. Iata imagini…

- Cristi Pulhac și soția sa, Raluca, au un fiu, care s-a nascut in decembrie 2022. Aris Cristian a venit pe lume inainte de Craciun, in mare secret. Cei doi nu au anunțat public ca Raluca e insarcinata și au surprins pe toata lumea cu fotografiile publicate. „A venit in momentul in care ne-am dorit foarte…

- Cristi Pulhac și soția sa, Raluca, au devenit parinți inainte de Craciun, insa abia acum au impartașit vestea cea mare cu toata lumea. Fostul fotbalist a dezvaluit ce nume a ales pentru baiețelul sau și cand va avea loc botezul. Chiar inainte cu puțin timp inainte de Craciun, Cristi Pulhac și soția…

- Cristi Pulhac a devenit tata pentru prima oara. Deși el și soția sa, Raluca, au ținut totul in mare secret, iata ca astazi au imparașit aceasta veste și cu fanii! Fostul fotbalist face și primele declarații, in exclusivitate pentru Spynews, dupa venirea pe lume a fiului sau. Ce nume au ales pentru el…

- Zi importanta in familia lui Cristi Pulhac și a partenerei sale, Raluca. Soția fostului fotbalist a adus pe lume primul lor copil, iar cei doi au facut publice primele imagini cu bebelușul. Cei doi au fost discreți și au preferat sa nu spuna ca vor deveni parinți, deși Cristi Pulhac a fost intrebat…