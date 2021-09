Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) primeste, de miercuri, pana pe 28 februarie 2022, cereri de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite", potrivit unui comunicat al APIA. Este vorba despre sesiunea…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) organizeaza o noua sesiune de informare din seria conferințelor de promovare a masurilor de sprijin FEADR. Fermierii, crescatorii de animale beneficiaza de plați suplimentare pentru masurile de dezvoltare rurala și-n acest an. Agenția de Plați…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca, in perioada 15 septembrie 2021 - 28 februarie 2022, se primesc cereri de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite", potrivit…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va demara din 18 octombrie 2021 campania de plata in avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plata in anul 2021. Autorizarea platilor in avans va demara in data de 18 octombrie 2021, deoarece in acest an data de 16 octombrie 2021…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat ca, incepand cu data de 18 octombrie 2021, va demara Campania de plata in avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plata in anul 2021, potrivit unui comunicat remis ieri AGERPRES. Autorizarea platilor in avans va demara…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat ca, incepand cu data de 18 octombrie, va demara campania de plata in avans pentru fermierii care au depus cereri unice de plata in anul 2021.

- 2 august 2021 este ultima zi pentru depunerea Cererii de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura pentru trimestrul II, 2021, avertizeaza Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat transmis…

- Circa 14.200 de cereri au fost depuse, pana la data de 20 iulie, in Programul pentru sustinerea productiei de legume in spatii protejate, iar suprafata solicitata a depasit 1.500 de hectare, a anuntat, miercuri, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).