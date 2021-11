Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cei cinci indivizi care au fost trimiși in judecata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism și-a aflat luni pedeapsa. Leonard Iulian Stan, zis "Leo", a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de inchisoare cu suspendare ...

- Fiindca in Romania existau prea puțini perverși in libertate, judecatorii au decis sa mai scoata unul din arest la domiciliu: și nu orice pervers, ci unul competent, care a facut trei victime, o fata și doi baieți.

- Un vrancean de 39 de ani nu a primit incuviințarea instanței de a fi considerat reabilitat, dat fiind ca in tot timpul cat a trecut de la condamnare penala nu a achitat niciun leu din despagubirile la care fusese obligat. In fapt, era vorba despre doua condamnari distincte, care in 2012 au fost contopite…

- Profesorul de limba romana, Emil Diaconu (60 de ani) de la Liceul Tehnologic Bustuchin, a fost gasit spanzurat intr-o anexa a locuinței sale, cu cateva ore inainte de inceperea noului an școlar. Dascalul a demisionat din funcția de director adjunct al Liceului, la doar doua zile dupa intrarea in vigoare…

- Un barbat de 23 de ani, din Giurgiu, condamnat la 7 ani de inchisoare, la finalul lunii martie, pentru trafic de minori a fost gasit, joi, de polițiști, in Capitala, potrivit Mediafax. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu,…

- Caravana cinematografica ROD a ajuns, aseara, in Penitenciarul de pe strada Popa Sapca. Detinutii au putut vedea documentarul animat „Crulic”, in care eroul principal este un cetatean roman care a decedat intr-o inchisoare poloneza, in timp ce se afla in greva foamei.