- PUTEREA a semnalat de mai multe ori ca impunerea la conducerea Clubului Sportiv al Armatei (CSA) Steaua București a colonelului Madalin Hincu de catre ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, a fost mutarea dezastruoasa. Timpul a demonstrat ca pentru Hincu clubul militar este o palarie prea mare,…

- Presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache, este singurul candidat la alegerile pentru sefia forului, care vor avea loc in cadrul Adunarii Generale din 27 februarie la Izvorani, potrivit Agerpres. Fost capitan al echipei nationale de rugby, Alin Petrache, 44 de ani, conduce forul de specialitate…

- Cea de-a doua intalnire intre reprezentanții Comisiei pentru Educație, Promovare și Dezvoltare (CEPD) a Comitetului Olimpic și Sportiv Roman (COSR) și ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, alaturi de echipa Ministerului Tineretului și Sportului (MTS), președinții Comisiilor pentru invațamant,…

- Componenții echipei naționale de polo a Romaniei au fost incurajați, miercuri, 10 februarie, de Mihai Covaliu și George Boroi inaintea plecarii la turneul de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. La Complexul Olimpic „Sydney 2000” din Izvorani,…

- PUTEREA a semnalat de mai multe ori faptul ca instalarea de catre ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, in urma cu un an de zile, in fruntea CSA Steaua Bucuresti, a colonelului Madalin Hincu a fost o decizie catastrofala pentru clubul militar. Practic, de la instalarea lui Hincu, intreaga activitate…

- ”In 2020, M.Ap.N. a efectuat plati directe catre operatori din economia nationala in valoare totala de peste 1,5 miliarde de lei. De asemenea, s-au efectuat plati pentru lucrari de infrastructura de circa 750 de milioane de lei. Ministerul Apararii Nationale doreste sa implice cat mai mult industria…

- O investigație jurnalistica inceputa in Brazilia de Gazeta Sporturilor in timpul Jocurilor Olimpice de la Rio a ajuns in instanța. Ioan Dobrescu, secretar general al Comitetului Olimpic și Sportiv Roman in 2016, Carmen Trocan și Georgeta Mișca, director și consilier juridic, Razvan-Silviu Dumbrava,…

