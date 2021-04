EXCLUSIV. Cine sunt adevărații premieri „premiați” ai Ministerului Transporturilor Prin intrarea in vigoare a Ordonanței de Urgența nr 109/2011 privind guvernanța corporativa a intreprinderilor publice a aparut o noua casta a managerilor impuși provizoriu sau cu mandat de patru ani la societațile de sub tutela respectivului minister, remunerați regește, adica de doua sau trei ori mai mult decat ministrul, primul ministru sau președintele Romaniei. Sinecurile de lux Unul dintre cele mai „atractive” ministere pentru managerii provizorii sau cu contract de mandat, conform declarațiilor de avere, este cel al Transporturilor. La ora actuala, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

