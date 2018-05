Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea a stat cu ochii pe printul Harry si pe Meghan Markle in ziua nuntii lor. Machiajul și coafura purtate de Ducesa de Sussex au susprins prin simplitatea și eleganța lor. Citește și: Ce machiaj a purtat Meghan Markle in ziua nuntii ei Casa Regala are un impact uriaș asupra trendurilor, mai…

- Monica Barladeanu este una dintre cele mai frumoase femei din Romania și cu toate acestea, atunci cand se afla in public, indragita actrița și prezentatoare TV se jeneaza sa faca un gest pe cat de firesc, pe atat de compatibil cu atuurile sale fizice. Monica Barladeanu a marturisit, in exclusivitate…

- Replica unui șofer care a folosit Waze și a fost oprit de Poliție a starnit amuzamentul oamenilor care au accesat duminica pagina de Facebook a Ministerului de Interne. Cel oprit pentru un control le-a spus agenților ca nu trebuiau sa fie pe „strada cealalta”, așa cum ințelesese de la Gabriela – „fata…

- Oana Roman a ramas placut impresionanta de nunta regala dintre Prințul Harry și Meghan Markle . Vedeta a remarcat modernitatea, toleranța și spiritul liber care au caracterizat ceremonia care a avut loc la Castelul Windsor. „Cea mai frumoasa si emoționanta nunta regala! Doi tineri care evident se iubesc…

- Lidia Buble și Razvan Simion sunt impreuna de cațiva ani, insa nici pana astazi nu l-a prezentat parinților pe iubitul sau. Indragita artista a explicat care este motivul deciziei sale. Lidia Buble face parte dintr-o familie care respecta intocmai tradițiile și dogmele religioase, cu atat mai mult cu…

- Meghan Markle va fi condusa la altar de tatal ei, a anuntat Casa Regala britanica. Tanara americanca are o relatie complicata cu familia sa. Fratele vitreg chiar l-a rugat pe printul Harry sa renunte la casatorie.

- Timpul se scurge repede spre cea mai asteptata nunta de la Casa Regala. Printul Harry si Meghan Markle sunt foarte fericiti impreuna si fac ultimele pregatiri pentru grandiosul eveniment.

- Mai sunt doua luni și cateva zile pana la cea mai așteptata nunta din an, nunta regala a Prințului Harry cu Meghan Markle de pe 19 mai, iar pregatirile sunt in toi la Casa Regala a Marii Britanii. De la invitațiile de nunta, la locație și aranjamente, la tort și petrecerea de dupa ceremonie și ținute,…