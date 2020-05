Dana Rogoz a povestit, in interviul acordat pentru Revista Unica, care au fost temerile cu care s-a confruntat inainte de a naște. Actrița a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa in urma cu doar o zi și ne-a dezvaluit care au fost cele doua obiecte pe care le-a pus negreșit in bagajul de maternitate. Pe parcursul celei de-a doua sarcini, Dana Rogoz a calatorit mult: in primul trimestru prin țara, cu caravana filmului MO, iar in al doilea trimestru, cu același film, la Festivalul Internațional de la Cairo și la Making Waves, in New York: „Imi planuisem ca la inceputul lunii a șaptea sa am ultimele…