EXCLUSIV Care ar trebui sa fie adevaratele preturi la cazare pe litoralul romanesc. "In varf de sezon, posibilitatea de a gasi cazare mai ieftina este in avantajul Bulgariei si al Greciei"

Stiri pe aceeasi tema

- Turismul pare sa o fi luat-o din loc in aceasta luna, iar increderea hotelierilor in rezervari si-a mai revenit, astfel ca, iulie pare din nou o luna a concediilor, iar august va fi si mai buna daca autoritatile nu schimba din nou regulile. Ziare.com a facut o analiza a preturilor pe litoralurile…

- Comisia pentru libertați civile a Parlamentului European a facut apel la statele Uniunii Europene sa intreprinda pașii necesari pentru primirea Croației, Bulgariei și Romaniei in Spațiul Schengen, informeaza agenția de presa croata Hina, conform g4media.ro. Parlamentul European „face apel la Consiliul…

- Preturile in cea mai cautata statiune de la malul Marii Negre din Romania, Mamaia, variaza, in medie, de la 30 de euro/noapte de persoana la un hotel de 3 stele, la 120 de euro, pentru unul de 5 stele, dar in functie si de perioada aleasa, in timp ce in Costinesti, preturile pot cobori pana la 15 euro/noapte…

- Preturile in cea mai cautata statiune de la malul Marii Negre din Romania, Mamaia, variaza, in medie, de la 30 de euro/noapte de persoana la un hotel de 3 stele, la 120 de euro, pentru unul de cinci stele, dar in functie si de perioada aleasa, in timp ce in Costinesti, preturile pot cobori pana la 15…

- Preturile in cea mai cautata statiune de la malul Marii Negre din Romania, Mamaia, variaza, in medie, de la 30 de euro/noapte de persoana la un hotel de 3 stele, la 120 de euro, pentru unul de cinci stele, dar in functie si de perioada aleasa, in timp ce in Costinesti, preturile pot cobori pana la 15…

- Mai multe aeronave militare românești bulgarești și rusești au fost trimise într-o misiune de politie aeriana din cauza a patru aeronave rusesti care au zburat, marti, deasupra Marii Negre, în apropierea spatiului NATO. "Ieri a fost o misiune de politie aeriana…

- "Ieri a fost o misiune de politie aeriana realizata de fortele aeriene romane, bulgare si turce, pe masura ce patru aeronave rusesti au evoluat pe un traiect de zbor in apropierea spatiului aerian NATO. Nu au intrat niciodata in spatiul aerian NATO, fortele rusesti au fost tot timpul in spatiul aerian…

- Turismul reprezinta peste 10% din PIB-ul Uniunii Europene si circa 12% din locurile de munca. La nivel mondial, tarile Uniunii Europene se afla pe primul loc ca destinatii turistice, cu peste 40% din piata si 562 milioane de sosiri internationale, cu noua ani consecutivi de crestere sustinuta, conform…