- PRINȘI IN FLAGRANT… Sambata seara, la Barlad, pe strada Siret, a avut loc o acțiune de prindere in flagrant delict a unor indivizi, suspecți de trafic cu droguri . Aceștia a fost prinși la Barlad, fiind urmariți din cursul zilei de catre polițiștii BCCO Vaslui, inca din Iași, unde au incercat sa comercializeze…

- Polițiști și jandarmi din Caraș-Severin și Timiș participa la o acțiune antidrog de proporții in aceasta dimineața. Nu mai puțin de 38 de suspecți banuiți de trafic de droguri, din Resita si imprejurimi, vor fi aduși astazi la audieri. Polițiști de la Serviciul de Combatere a Crimei Organizate din Caraș-Severin…

- Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Caras – Severin impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Caras-Severin au efectuat un numar de 32 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Caras-Severin, Timis si Arad, intr-o cauza vizand destructurarea…

- Polițiștii de la BCCO București și procurorii DIICOT au descins pe 29 mai la doua adrese, in Timisoara si la Foeni, intr-un dosar de trafic de droguri de risc, informeaza Opinia Timișoarei.Membrii unei rețele, coordonata de un barbat de 39 de ani, au introdus in țara droguri de risc (cannabis vegetal),…

- Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Politiei Romane, politistii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti - S.C.C.O. Ilfov, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, au realizat un flagrant, joi, la Timisoara, iar ulterior, au facut doua perchezitii…

- Polițiștii argeșeni au destructurat doua grupari infracționale specializate in trafic de droguri de risc. In total, 36 de persoane vor fi conduse la sediul poliției pentru audieri. Membrii celor doua grupari ar fi comercializat droguri de risc si substante cu efect psihoactiv in Pitesti, dar și in penitenciarul…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Argeș, impreuna cu D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au destructurat doua grupari infracționale organizate specializate in trafic de droguri de risc. In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate…

- Prin rechizitoriul din data de 07.05.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor M.G.V., T.C.A., G.G.L., S.A., A.M.A. si T.C.G. pentru savarsirea infractiunilor de constituire…