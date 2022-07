Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de control al finanțelor publice a examinat, in cadrul ședinței de astazi, raportul auditului, realizat de Curtea de Conturi, asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Justiției incheiate la 31 decembrie 2021. Auditorii au constatat ca rapoartele financiare ale instituției,…

- Agenția Servicii Publice califica declarațiile facute de fostul prim-ministru al RM, Ion Chicu, privind licitația de blanchete drept false și care nu corespund realitații. Reprezentanții ASP reitereaza faptul ca licitația inițiata in aprilie 2021 de fosta conducere a agenției, in perioada cand Ion Chicu…

- Agenția Domeniilor Statului (ADS) vrea sa atribuie direct fiecarui apicultor o suprafața din terenurile neproductive agricol, aflate in administrarea agenției, pentru amplasarea stupinelor. In acest sens, directorul general ADS, George Sava, a avut o intalnire cu Asociația Crescatorilor de Albine din…

- Directorul Autoritații pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA), Andrei Mina Draghici, numit in funcție de catre PSD in august 2018, a demisionat, anunța primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. El il acuza ca a gestionat bugetul instituției “ca pe propriul buzunar”, il acuza de prejudicii…

- Mina Draghici, directorul Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor, si-a dat demisia din functie, in urma depistarii mai multor nereguli gasite de controalele efectuate de Curtea de Conturi și Corpul de Control al Primariei București.

- Christie’s Geneva va scoate la licitație pe 11 mai un diamant in forma de para de 228,31 carate, cunoscut sub numele de „The Rock”. Un diamant in forma de para cu puțin peste 228 de carate, cunoscut sub numele de „The Rock”, va fi scos la licitație la Christie’s, devind cel mai mare diamant alb scos…

- Controlul efectuat de Curtea de Conturi la Agenția Naționala pentru Resurse Minerale a scos la iveala un jaf atat de mare, incat nici macar nu a putut fi cuantificat. Verificarile inspectorilor au constatat ca modul de administrare a patrimoniului agenției incalca toate principiile legalitații, cu pagube…

- Legislația privind achizițiile publice ar putea fi modificata, fiind crescut pragul pentru achizițiile directe la 500.000 de lei, in cazul produselor și serviciilor, respectiv cinci milioane de lei, in cazul lucrarilor.