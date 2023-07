Stiri pe aceeasi tema

- Un aparat de zbor s-a prabușit intre localitatile Rașnov și Tohan. La fata locului s-au deplasat elicopterul SMURD, un echipaj SMURD, o ambulanta SAJ, 2 autospeciale de stingere, 1 echipaj de descarcerare.Misiunea este in dinamica, conform autoritaților.Un barbat este in stare de inconștiența in urma…

- UPDATE: Șoferița care se afla la volanul mașinii, in varsta de 24 de ani, a murit in timp ce era transportata spre spitalul din Ploiești. Un microbuz de 12 pasageri a intrat in coliziune cu un autoturism, joi seara, pe DJ 101FM, la Valea Calugareasca. Autoritațile din Prahova aplica Planul Roșu de intervenție.…

- Fermierii care au terenuri arabile, inclusiv pajisti temporare, nu mai au voie sa arda miristile si/sau resturile ramase dupa recoltare conform standardului GAEC-3 ce trebuie respectat incepand cu anul 2023, informeaza marti Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), potrivit Agerpres.„(...)…

- Polițiștii constanțeni au efectuat 35 de percheziții intr-un caz de obținere ilegala de fonduri pentru cetațenii ucraineni, in legatura cu decontarea cheltuielilor de hrana și cazare. Prejudiciul in acest caz depașește un milion de lei. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații…

- Pompierii intervin in zona canalului de la Navodari, joi, 06 iulie. Din primele informatii ar fi vorba despre un barbat care ar fi dat foc. La fata locului se afla pompierii si echipaje de Politie. ...

- Cel puțin 16 persoane au fost ranite, miercuri, intr-o explozie de gaze naturale, in arondismentul al V-lea, la Paris, anunta Prefectura Politiei Parisului, relateaza Le Figaro, relateaza News.ro State de alerta in centrul Parisului, dupa ce un incendiu de proporții, de origine inca necunoscuta, a izbucnit…

- Explozia nu a fost urmata de incendiu. S-a produs la un apartament la et. 2 in strada Racari.Din interior a fost scoasa o victima, un barbat in varsta de 50 de ani, care a fost prins sub o placa de beton). Victima este in stare de constienta, preluata de echipajul SMURD.In urma exploziei, numeroase…