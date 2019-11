Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a pierdut meciul cu Suedia din aceasta seara, decisiv pentru calificarea directa la Campionatul European din 2020.In penultima etapa din grupa preliminara, tricolorii i au intalnit pe nordici la Bucuresti, pe Arena Nationala, iar, pentru a ramane in cartile calificarii,…

- Ultimul meci din grupa F, cel cu Spania, la Madrid (luni, ora 21.45, Pro TV), nu mai poate schimba situatia tricolorilor. Calificarea de pe primele doua locuri s-a ratat deja, biletele fiind adjudecate de Spania si de Suedia.

- Selecționerul și-a conturat deja formula de start pentru jocul cu Suedia, iar una dintre deciziile importante ar fi aceea de a incepe cu fundașul lui Brighton in fața stoperilor Nedelcearu - Rus. Planurile lui Contra pentru formația de start contra Suediei sunt, in mare parte, structurate. Iar una dintre…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, a negat informația conform careia selecționerul Cosmin Contra (43 de ani) a fost amendat pentru injuraturile adresate lui George Pușcaș (23 de ani) la meciul cu Norvegia. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, a vorbit despre „dubla” cu Suedia și Spania, dar și despre revenirea jucatorilor Denis Alibec (28 de ani) și Constantin Budescu (30 de ani) la echipa naționala. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naționala.…

- ROMANIA SUEDIA. Potrivit FRF, alti "tricolori" au votat in strainatate, iar altii prin corespondenta sau in orasele din tara unde joaca astazi. ROMANIA SUEDIA BILETE. FRF, anunt de ultima ora: ROMANIA - SUEDIA SOLD OUT! ROMANIA SUEDIA. In preliminariile Campionatului European din 2020,…

- Mihai Stoichița (65 de ani), directorul Comisiei Tehnice a FRF, a dezvaluit ca selecționerul Cosmin Contra ii are in vedere pe Denis Alibec (28 de ani) și Constantin Budescu (30 de ani) pentru „dubla” cu Suedia și Spania din preliminariile EURO 2020. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la…

- Dupa victoria din Insulele Feroe, scor 3-0, șansele de calificare ale Romaniei la Euro 2020 au ramas intacte, iar „tricolorii” depind in continuare de propriile rezultate. Cu patru meciuri ramase de jucat, Spania e ca și calificata la turneul final. Astfel, locul 2 a ramas o lupta intre Romania, Norvegia…