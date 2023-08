Exclusiv! BNR răspunde de ce unii comercianți refuză bancnotele de 200 și 500 de euro Banca Naționala a Romaniei susține, intr-un raspuns dat Puterea, ca lipsa personalului calificat și lipsa echipamentelor automate care sa realizeze controlul autenticitatii bancnotelor euro pot fi cauze ale refuzului la plata a bancnotelor de 200 și 500 de euro. Banca Centrala a Romaniei spune ca niciun comerciant nu are voie sa refuze plațile in numerar. Asta inseamna ca acel comerciant, banca, vanzator la duty-free care refuza sa incaseze in bancnote in valoare de 200 și de 500 de euro comite un abuz. BNR susține de asemenea ca ”lipsa personalului calificat și lipsa echipamentelor automate care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

