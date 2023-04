EXCLUSIV: Baza de date a OMS dezvăluie dezastrul. Aproape 5.000.000 de reacţii adverse, unele extrem de grave, ca urmare a vaccinării Desi autoritatile de la Bucuresti, si nu numai, tac in privinta existentei unei multitudini de reactii adverse generate de vaccinurile COVID -19, datele statistice oficiale publicate duminica trecuta in baza de date VIGIACCESS -lansata de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru a monitoriza efectele secundare ale tuturor medicamentelor puse pe piata – genereaza grave motive de ingrijorare. Conform datelor oficial, in data de 9 aprilie 2023, la nivel global au fost inregistrate nu mai putin de 4.996.574 reactii adverse ca urmare a vaccinari cu toate tipurile de vaccinuri aparute pe piata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- De la inceputul campaniei de vaccinare și pana la sfarsitul anului 2021 au fost clasificate peste 19.700 de reactii adverse la vaccinurile COVID-19 . Ministerul Sanatatii a transmis, miercuri, o serie de date statistice referitoare la reactiile adverse la vaccinarea impotriva COVID-19, in care se arata…

- Ministerul Sanatatii a transmis cateva date statistice utile referitoare la reactiile adverse la vaccinarea impotriva COVID 19.Rata RAPI la 1000 doze produse vaccinale administrate in perioada 27.12.2020 02.01.2021 a avut o valoare crescuta pentru Astra Zeneca 7.2 la 1000 de doze adminisrate , fiind…