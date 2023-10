Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa a fost prins la volan sub influența stupefiantelor, de catre agenții poliției rutiere Ilfov.Potrivit unor surse din ancheta, in urma testarii cu aparatul DrugTest acesta ar fi ieșit pozitiv la canabis, informeaza Libertatea.ro „La data de 27 octombrie, ora 21.15, polițiști din cadrul…

- Dorin Popa, „influencer” cu ocupație incerta, a fost oprit in trafic de polițiști și testat pozitiv la canabis. Recent, intr-o discuție in cadrul podcast-ului realizat de Ilinca Vandici, Dorian Popa susținea ca nu se atinge de droguri pentru a nu-și strica afacerile.„Știi, la mine totul se rezuma…

- Veste șoc din showbiz-ul romanesc. Dorian Popa, prins drogat la volan. Ce substante ar fi consumat artistul, detaliul care i-a uimit pe politisti. Dorian Popa a fost prins drogat la volan. Ce substante ar fi consumat cantarețul Dorian Popa a fost prins drogat la volan in timp ce se deplasa prin Domnești.…

- Un barbat in varsta de 35 de ani ar fi fost prins la volan vineri, in jurul orei 21.00, in Domnești, conducand o mașina sub influența unor substanțe psihoactive. Potrivit surselor Digi24, este vorba de artistul Dorian Popa, influencer celebru in randul tinerilor. Acesta a fost testat și condus ulterior…

- Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara se delimiteaza de comportamentul artistului Guess Who. El a fost prins de polițiștii din București drogat la volan. Instituția a anunțat, vineri, ca a decis sa-i anuleze concertul pe care acesta trebuia sa-l susțina la Timișoara in 7 octombrie.

- Rapperul Guess Who, pe numele real Laurențiu Mocana, a fost depistat pozitiv la cocaina dupa ce a fost testat in trafic, in Sectorul 1 din București. „La data de 27 septembrie a.c., in jurul orei 13:30, polițiști din cadrul Brigazii Rutiere, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza sectorului…

- Un targoviștean de 34 ani a fost prins drogat cu cocaina la volan vineri seara. Acesta a fost depistat pe strada Calea Campulung, din orașul Targoviște. Barbatul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar, in cauza, polițiștii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii…