Stiri pe aceeasi tema

- Veste bomba in showbiz! Spynews.ro va prezinta imagini in premiera cu Pepe și... noua cucerire! Artistul i-a serbat ziua la un local de fițe din Herastrau! Cum au fost surprinși cantarețul și tanara misterioasa, dar mai ales, cum arata domnișoara? Ce se intampla, de fapt, intre cei doi?

- Lucrarile pentru stadionul Rapid avanseaza, iar noua arena din Giulești prinde contur. Azi, Compania Naționala de Investiții a publicat noi imagini cu viitoare arena a Rapidului, dezvaluind care este stadiul lucrarile la arena modernizata pentru Campionatul European. Astfel., constructorul a inceput…

- ”Apara Duckadam! Am castigat Cupa! Cupa Campionilor Europeni e la Bucuresti!” sunt cuvintele emoționante și memorabile ale serii de 7 mai, 1986. Echipa Steaua realiza cel mai mare succes al fotbalului romanesc. La 7 mai 1986, echipa de fotbal Steaua Bucuresti a cucerit Cupa Campionilor Europeni (CCE),…

- Premierul Florin Cițu a scris marți pe Facebook un mesaj prin care vorbește despre posibilitatea ridicarii unora dintre restricțiile antiepidemice in perioada verii. De asemenea, el a scris ca ii este dor sa mearga la concerte. Acesta spune ca printre aceste relaxari ale regulilor s-ar putea numara…

- Coada formata zilnic la centrul de vaccinare drive-through din Cluj-Napoca arata un interes ridicat din partea clujenilor, și nu numai, pentru vaccinare. In centrul amplasat in parcarea Salii Sporturilor „Horia Demian” sunt imunizate pe zi, in medie, 750 de persoane. La centrul de vaccinare de la Sala…

- O turma de zimbri a fost filmata in timpul unei misiuni de monitorizare a faunei. Acțiunea a avut loc in Valea Cracaului din Parcul Național Vanatori Neamț. Zona este administrata de regia naționala Romsilva, relateaza Mediafax. Turma are numeroase exemplare și a fost filmata de angajații…

- Primarul de Balti, Renato Usatii, sustine ca are informatii precum ca un deputat din Parlamentul Republicii Moldova ar fi fost violat, „in sensul direct al cuvantului”, de catre sase oameni de afaceri, care ar fi decis sa se razbune in asa fel pe parlamentar, potrivit adevarul. Usatii a dat de inteles…

- Rapid Arena, unul dintre cele patru stadioane promise in cadrul proiectului pentru EURO 2020, se apropie de finalizare, iar giuleștenii ar putea evolua pe noua arena incepand cu acest an. Pagina oficiala de facebook a Rapidului a postat imagini spectaculoase filmate cu drona la noul stadion din Giulești,…