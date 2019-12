Stiri pe aceeasi tema

- Șase jurnaliști au fost condamnați in Turcia la inchisoare intre doi ani și trei ani și jumatate. Au fost gasiți vinovați de sprijinirea gruparii clericului Fethullah Gulen, in organizarea loviturii de stat din iulie 2016.

- Tinerii care aduceau droguri de peste hotare prin intermediul unor firme de curierat si le vindeau consumatorilor din Vrancea si nu numai, au fost condamnati la inchisoare. Unul dintre ei cu executare, celalalt cu suspendare. Solutia a fost data ieri de magistratii de la Tribunalul Vrancea si nu este…

- ADRIAN NASTASE a platit tot prejudiciul de 760.000 de euro. Fostul premier a fost condamnat definitiv la 4 ani inchisoare pentru santaj si luare de mita in dosarul "Zambaccian", in 2014. Anterior, in 2012, fusese condamnat la doi ani de inchisoare in dosarul "Trofeul calitatii", din care a efectuat…

- Ministerul de Finanțe a anunțat, intr-un raspuns la o interpelare adresata de Florin Roman, deputat PNL, ca statul roman a colectat din septembrie 2017 pana in prezent suma de aproximativ 5.850 milioane de lei, prin introducerea supraaccizei la carburanți in perioada menționata, potrivit Mediafax.Vezi…

- Cristina si Andrei au fost doi dintre cei mai iubiti fosti concurenti de la Mireasa pentru fiul meu. Chiar daca erau si dati in care erau implicati in diferite scandaluri, oamenii i-au apreciat pentru ca stiau sa spuna lucrurilor pe nume.

- Romania are peste sapte milioane de persoane apte de munca, dar care nu lucreaza. Daca ar fi reintegrate in piata muncii, Statul ar incasa cel putin 10.000 de lei pe an de la fiecare individ care acum ingroasa randurile celor fara un loc de munca.

- Se prognozeaza o luna octombrie placuta... Foto: Gina Poenaru. Sfârsitul acestei saptamâni si primele zile din saptamâna viitoare vor aduce maxime caracteristice unei zile de vara, cu valori de 25 - 26 de grade Celsius, iar deficitul de precipitatii va accentua seceta pedologica,…

- Studenti si profesori din mai multe centre universitare din capitala si din tara au participat, astazi, la festivitati de deschidere a noului an universitar. La Universitatea de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa din Iasi are loc, in aceasta dupa-amiaza, ceremonia de deschidere a noului an academic.…