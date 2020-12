Exclusiv. Alexia, vocea suavă din hiturile momentului Alexia Astelian are 17 ani și este vocea din super piesa „Cronic“ feat. DJ Project. Visurile ei sunt legate de muzica, se considera un copil al muzicii, care iși dorește sa cante pe marile scene, iar oamenii sa-i cante melodiile și sa le simta. Intra in GALERIA FOTO de mai jos și afla mai multe despre Alexia! Alexia a inceput sa cante de cand era mica. Primele cantece au fost invațate de la bunica ei, cantece care au ajutat-o sa caștige și un concurs de muzica. Acela a fost momentul in care a prins incredere in ea și in talentul ei și a realizat ca iși dorește sa devina artista. De atunci, a caștigat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

