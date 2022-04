Excesul de greutate poate dubla riscul de cancer uterin Excesul de greutate pe tot parcursul vietii poate aproape dubla riscul unei femei de a dezvolta cancer de uter, sugereaza un studiu. Studiul realizat la Bristol a constatat ca, pentru fiecare cinci unitati IMC in plus, riscul de cancer endometrial al unei femei creste cu 88%. Oamenii de stiinta si medicii stiu de ceva timp ca excesul de greutate sau obezitatea creste riscul de aparitie a acestei boli. Aproximativ unul din trei cazuri in Marea Britanie (34%) este legat de excesul de greutate. Acum, cercetatorii de la Universitatea din Bristol au reusit sa faca mai multa lumina asupra acestei legaturi,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au folosit probe de la pacienți supuși unor operații chirurgicale și au gasit particule de plastic in 11 cazuri din 13, arata un studiu recent citat de The Guardian. Cel mai frecvente au fost microparticulele de polipropilena, și de tereftalat de polietilena sau PET, folosite in ambalaje…

- Un videoclip care conține simboluri ale pacii și mesaje de solidaritate cu Ucraina a fost proiectat sambata seara pe fațada Teatrului Național din București. Timp de doua ore și jumatate, pe peretele cladirii au aparut lucrari ale unor artisti vizuali internationali, ca parte a campaniei de solidaritate…

- Zeci de refugiați ucraineni care au fugit din calea razboiului au ajuns la Știuca Peste 40 de refugiați ucraineni care au fugit din calea razboiului au ajuns in Timiș in cursul acestei zile. Aceștia au venit prin intermediul Bisericii Impact din Timisoara, care are un reprezentant in Vama Siret si care…

- A dormi cu aproximativ o ora mai mult in fiecare noapte poate ajuta oamenii sa reduca aportul de calorii, fara modificari ale dietei din timpul zilei, potrivit unui studiu clinic realizat recent de cercetatori de la Universitatea Chicago din Statele Unite, citat marți de The Guardian . Cercetatorii…

- Cercetatorii in securitate informatica de la Bitdefender au interceptat un val de cel puțin 100.000 de mesaje SMS, parte dintr-o campanie globala de raspandire a amenințarii informatice Flubot care urmarește infectarea dispozitivelor cu sistem de operare Android . Cei din spatele amenințarii informatice…

- Cercetatorii in securitate informatica de la Bitdefender au interceptat un val de cel putin 100.000 de mesaje SMS, parte dintr-o campanie globala de raspandire a amenintarii informatice Flubot care urmareste infectarea dispozitivelor cu sistem de operare Android, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Cercetatorii în securitate informatica de la Bitdefender au interceptat un val de cel puțin 100.000 de mesaje SMS, parte dintr-o campanie globala de raspândire a amenințarii informatice Flubot care urmarește infectarea dispozitivelor cu sistem de operare Android. Peste jumatate dintre mesajele…