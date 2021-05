Excepțiile de la regulă. Zonele în care vom purta masca în aer liber "Prima etapa de relaxare va avea loc chiar acum, in 15 mai, deci in weekendul care urmeaza deja vom avea cateva masuri de relaxare functionale. Urmatoarea etapa este 1 iunie, pe urma 1 iulie, pe urma 1 august. Asadar, din 15 mai se elimina portul mastii in exterior, cu cateva exceptii, desigur. Raman exceptiile din exterior unde trebuie sa purtam in continuare masca, cum ar fi pietele, targurile sau statiile de transport public, fiindca î (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

