EXAMPLE canta la Bucuresti la Quantic Club pe 12 iulie. Primele 200 de bilete au pret earlybird si se pun in vanzare luni pe 22 mai la ora 12:00 Example este un artist britanic care si-a inceput calatoria muzicala in 2004. Abordand un stil in care regasim de la hip house la eurodance sau EDM, Example a lansat 8 materiale de studio care au ajuns in topuri pana in Australia si Noua Zeelanda. Cel mai recent album, ‘We May Grow Old But We Never Grow Up’ a fost oferit publicului anul trecut, fiind primit cu entuziasm atat de fani cat si de critici. Cu nominalizari si premii in cadrul unor prestigioase…