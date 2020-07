Stiri pe aceeasi tema

- Concursul de admintere va avea loc la Romexpo, pe 26 iulie, iar cea mai mare concurența este la Medicina, in timp ce la Farmacie sunt mai multe locuri decat candidați. Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” (UMFCD) din Bucuresti a anunțat ca duminica, 26 iulie 2020, incepand cu ora 09:00,…

- Examenul la UMF "Carol Davila", organizat la ROMEXPO Indagra 2018 are loc la Romexpo. Foto: wikipedia.org Universitatea de Medicina si Farmacia "Carol Davila" din Bucuresti anunta ca va organiza examenul de admitere duminica viitoare în mai multe pavilioane ale Centrului Expozitional…

- Examenul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti in domeniile Medicina, Medicina dentara si Farmacie, precum si la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala, va avea loc duminica, 26 iulie, la Centrul Expozitional Romexpo.

- Examenul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti in domeniile Medicina, Medicina dentara si Farmacie, precum si la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala, va avea loc duminica, 26 iulie, in mai multe locatii la Centrul Expozitional Romexpo.Potrivit unui comunicat…

- Examenul de admitere la Universitatea de Medicina și Farmacie Iași se va da pe 26 iulie, in 110 amfiteatre, din 4 universitati. In functie de marimea amfiteatrului, vor intra intre 20 si 30 de persoane, pentru a respecta distantarea fizica. Inscriele sunt doar online, pana pe 19 iulie.Cum…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” anunța ca a organizat, in data de 16 mai, cea de-a XI-a editie a examenului de simulare a admiterii. Anul acesta concursul s-a adaptat cerintelor impuse de contextul epidemiologic actual si s-a desfasurat in premiera online, pe platforma Hypertalk…

- Rectorul MF "Carol Davila" din București, Viorel Jinga, a anunțat ca in acest an candidații la facultațile universitaților de Medicina și Farmacie din țara - București, Iași, Targu Mureș, Cluj-Napoca, Timișoara și Craiova - vor da examenul de admitere in aceeași zi, respectiv duminica, 26 iulie.Potrivit…

- Asociatia Universitatilor de Medicina si Farmacie din Romania a adoptat un set de actiuni destinate evitarii inghetarii anului universitar, in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit unui comunicat remis de UMF Victor Babes din Timisoara.Masurile adoptate sunt urmatoarele:Sustinerea tuturor activitatilor…