Examenele scrise pentru elevii din ciclul primar, interzise In incercarea de a mai reduce presiunea asupra elevilor, China a interzis luni examenele scrise pentru copiii de sase si sapte ani din ciclul primar. Beijingul a inceput luna trecuta o ampla reforma in sistemul educational, unde volumul excesiv de munca al elevilor si costurile prohibitive ale cursurilor de sprijin sunt tot mai criticate. Invatamantul […] The post Examenele scrise pentru elevii din ciclul primar, interzise first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China interzice examenele scrise in primii doi ani ai scolii primare, intr-o incercare de a scadea presiunea asupra elevilor si de a stimula natalitatea, pe fondul unei incetiniri economice. Beijingul a lansat luna trecuta o vasta reforma in educatie, in care volumul excesiv de lucru al scolarilor si…

- Beijingul a lansat luna trecuta o vasta reforma in educatie, in care volumul excesiv de lucru al scolarilor si costul prohibitiv al meditatiilor sunt tot mai dur criticate. Invatamantul este extrem de competitiv si elitist in China, in vederea unei reusite la examenul intregii vieti – ”gaokao” – care…

- China a interzis luni examenele scrise pentru copiii de sase si sapte ani din ciclul primar, in incercarea de a mai reduce presiunea asupra elevilor, perceputa ca o frana in calea cresterii natalitatii, relateaza AFP, conform AGERPRES. Beijingul a inceput luna trecuta o ampla reforma in sistemul…

- China a interzis luni examenele scrise pentru copiii de sase si sapte ani din ciclul primar, in incercarea de a mai reduce presiunea asupra elevilor, perceputa ca o frana in calea cresterii natalitatii, relateaza AFP. Beijingul a inceput luna trecuta o ampla reforma in sistemul educational,…

- Autoritațile chineze au anunțat luni ca interzic examenele scrise pentru copiii de sase si sapte ani din ciclul primar, in incercarea de a mai reduce presiunea asupra elevilor, perceputa ca o frana in calea natalitatii. Povara financiara pe care o implica o educatie de calitate in China este deseori…

- Avantajalele elevilor care opteaza pentru invatamantul Dual sunt multiple, printre ele numarandu se, spre exemplu, o bursa profesionala lunara de minim 400 lei, una din meseriile cele mai solicitate de firme liceelor de profil constantene, asa cum este si I.N. Roman, fiind cea de mecanic de utilaje…

- Elevii din invațamantul primar, de la clasele pregatitoare și pana la clasa a IV-a, vor susține in fiecare an o evaluare naționala, care sa analizeze mai atent activitatea invațatoarelor, sa aduca modificari mai rapide in actul de predare, acolo unde este nevoie, si sa devina instrumente de salarizare…

- Analiza Teach for Romania. Cat de mult le place copiilor la școala și cat de incurajați se simt. Teach for Romania a colectat și analizat feedbackul a peste 1000 de elevi dupa reintoarcerea la școala in semestrul al II-lea. In sistemul public de educație nu am construit inca un cadru sigur, in care…