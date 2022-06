Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul București, judecand in procedura de camera preliminara, a constatat marți, 7 iunie, neregularitatea rechizitoriului prin care a fost trimis in judecata, pentru abuz in serviciu, Constantin Mitulețu Buica, președintele Autoritații Electorale Permanente. Judecatorii au anulat chiar ordonanța…

- Curtea de Apel București, verifica, luni, ordinul european de ancheta emis in mega-dosarul de corupție al Elenei Udrea, „Hidroelectrica„, și daca aceasta poate fi audiata prin video conferința in contextul in care dosarul se afla la final, aceasta fiind una dintre ultimele proceduri. Fii la…

- Pe 30 mai, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de evaziune fiscal, aflat sub supravegherea parchetului de pe langa Tribunalul Argeș. Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada 2015…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu ofițerii Direcției Generale Urmarire Penala din cadrul Poliției, anunța ca au terminat urmarirea penala in dosarul de escrocherie de circa 2 milioane lei privind pretinsa vanzare a automobilelor din Europa.

- Un judecator de la Curtea de Apel Bucuresti a anuntat luni ca va emite un ordin european de ancheta, in vederea identificarii locului din Bulgaria unde este detinuta Elena Udrea, pentru ca aceasta sa fie audiata in dosarul in care este acuzata de trafic de influenta si spalare a banilor, in legatura…

- Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii hunedoreni, dupa ce a agresat un batran, lovindu-l cu pumnii si picioarele pentru a-i fura banii pe care ii avea in mana, 4 lei, scrie News.ro . Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca procurorii…

- Inculpatii din dosarul Tel Drum au solicitat, miercuri, la Tribunalul Bucuresti eliminarea din materialul probator a interceptarilor realizate de SRI, invocand o decizie a Curtii Constitutionale. Este vorba de dosarul in care sunt judecati reprezentantii firmei Tel Drum - Petre Pitis si Mircea Visan…

- Dragos Mandache, coordonator zonal al Departamentului ITP si Supraveghere Parc National de Vehicule din cadrul RAR, a fost trimis, joi, in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita. El a fost reținut de DNA pentru 24 de ore anul trecut…